Жительница Барнаула думала, что сотрудничает с ФСБ, но лишилась 6 млн рублей

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка РФ и сказал, что проводит проверку банков на мошеннические действия.
Потом с ней связался якобы представитель ФСБ, который подтвердил вышеуказанную информацию и предложил женщине сотрудничество.
Для этого она должны была оформить кредиты в различных банках и полученные деньги переводить на специальный «безопасный счет».
«Представители Центрального банка и службы безопасности убедили женщину в том, что все оформленные на ее имя кредиты будут ими закрыты за оказанное сотрудничество и она не будет иметь никаких обязательств. Кроме того, злоумышленники потребовали никому не рассказывать о данном разговоре», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова.
В течении 5 дней женщина оформила кредиты в семи банках на общую сумму более 6 млн рублей, которые перевела на «безопасный счет» мошенников.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.