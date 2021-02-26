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Происшествия

Жительница Барнаула думала, что сотрудничает с ФСБ, но лишилась 6 млн рублей

Мошенникам удалось обмануть жительницу Барнаула и лишить ее более 6 млн рублей. Женщина взяла несколько кредитов, чтобы, как она думала, помочь сотрудникам Центробанка.

Деньги.
Деньги.
СС0

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка РФ и сказал, что проводит проверку банков на мошеннические действия.

Потом с ней связался якобы представитель ФСБ, который подтвердил вышеуказанную информацию и предложил женщине сотрудничество.

Для этого она должны была оформить кредиты в различных банках и полученные деньги переводить на специальный «безопасный счет».

«Представители Центрального банка и службы безопасности убедили женщину в том, что все оформленные на ее имя кредиты будут ими закрыты за оказанное сотрудничество и она не будет иметь никаких обязательств. Кроме того, злоумышленники потребовали никому не рассказывать о данном разговоре», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова.

В течении 5 дней женщина оформила кредиты в семи банках на общую сумму более 6 млн рублей, которые перевела на «безопасный счет» мошенников.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

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