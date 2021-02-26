Жительница Барнаула думала, что сотрудничает с ФСБ, но лишилась 6 млн рублей

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка РФ и сказал, что проводит проверку банков на мошеннические действия.

Потом с ней связался якобы представитель ФСБ, который подтвердил вышеуказанную информацию и предложил женщине сотрудничество.

Для этого она должны была оформить кредиты в различных банках и полученные деньги переводить на специальный «безопасный счет».

«Представители Центрального банка и службы безопасности убедили женщину в том, что все оформленные на ее имя кредиты будут ими закрыты за оказанное сотрудничество и она не будет иметь никаких обязательств. Кроме того, злоумышленники потребовали никому не рассказывать о данном разговоре», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова.