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Происшествия

Жительница Барнаула хотела получить компенсацию и потеряла почти 1 млн рублей

Мошенники под предлогом выплаты компенсации за якобы поддельные лекарства похитили у 64-летней жительницы Барнаула 950 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Предварительно установлено, что женщине позвонила неизвестная, которая представилась следователем. Она сообщила, что купленные ранее лекарства оказались поддельными, возбудили уголовное дело и горожанке положена денежная компенсация.

После этого на телефон потерпевшей позвонил мужчина. Он представился адвокатом и сообщил, что поможет получить компенсацию за деньги, потраченные на препараты, и моральный ущерб в размере более 10 млн рублей.

Неизвестный рассказал, что для получения выплаты нужно оплатить госпошлину, страховку, услуги инкассации и комиссию за выпуск карты. Потерпевшая переводила на указанные счета различные суммы, всего 950 тысяч рублей. Для оплаты страхового взноса пенсионерка брала деньги в кредитных организациях города.

После очередной просьбы перевести еще 500 тысяч рублей женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.

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