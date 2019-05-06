Жительница Барнаула хотела получить компенсацию и потеряла почти 1 млн рублей

Предварительно установлено, что женщине позвонила неизвестная, которая представилась следователем. Она сообщила, что купленные ранее лекарства оказались поддельными, возбудили уголовное дело и горожанке положена денежная компенсация.
После этого на телефон потерпевшей позвонил мужчина. Он представился адвокатом и сообщил, что поможет получить компенсацию за деньги, потраченные на препараты, и моральный ущерб в размере более 10 млн рублей.
Неизвестный рассказал, что для получения выплаты нужно оплатить госпошлину, страховку, услуги инкассации и комиссию за выпуск карты. Потерпевшая переводила на указанные счета различные суммы, всего 950 тысяч рублей. Для оплаты страхового взноса пенсионерка брала деньги в кредитных организациях города.
После очередной просьбы перевести еще 500 тысяч рублей женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.