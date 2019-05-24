Жительница Барнаула хотела получить накопительную часть пенсии и потеряла крупную сумму

По информации потерпевшей, предварительно установлено, что ей на телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником ПФР и стал расспрашивать о наличии банковской карты.
Во время разговора злоумышленник пояснил, что женщине полагается выплата накопительной части пенсии, которую можно получить только в виде перевода на банковскую карту. Для этого нужно было назвать персональные данные карты и коды из смс.
«После получения данной информации злоумышленник сообщил, что с банковской картой что-то не так и она не подходит для перевода денег. В дальнейшем те же самые операции произвел с другой банковской карты», — отмечают в ведомстве.
Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули. Женщина потеряла 27 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.