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Происшествия

Жительница Барнаула хотела получить накопительную часть пенсии и потеряла крупную сумму

В Барнауле женщину обманул мошенник, который представился сотрудником Пенсионного фонда России. Потерпевшая потеряла 27 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Деньги.
Деньги.
СС0

По информации потерпевшей, предварительно установлено, что ей на телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником ПФР и стал расспрашивать о наличии банковской карты.

Во время разговора злоумышленник пояснил, что женщине полагается выплата накопительной части пенсии, которую можно получить только в виде перевода на банковскую карту. Для этого нужно было назвать персональные данные карты и коды из смс.

«После получения данной информации злоумышленник сообщил, что с банковской картой что-то не так и она не подходит для перевода денег. В дальнейшем те же самые операции произвел с другой банковской карты», — отмечают в ведомстве.

Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули. Женщина потеряла 27 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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