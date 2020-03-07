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Происшествия

Жительница Барнаула хотела стать игроком на бирже, а оказалась жертвой мошенников

Жительница Барнаула, желая заработать игрой на бирже, стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

В полиции отмечают, что женщина 1968 года рождения нашла в одной из социальных сетей профиль брокерской конторы, предлагающей быстро заработать. Данное предложение заинтересовало женщину, поэтому она связалась с представителями компании.

«Обговорив условия участия в ставках на бирже, потерпевшая перечислила через банкомат требуемые денежные средства по указанным ей реквизитам. После этих действий сотовый телефон звонивших стал недоступен, а профиль был удален. Потерпевшая перечислила более 200 000 рублей, которые к тому же взяла в кредит», — уточнят в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

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