Жительница Барнаула хотела улететь в Дубаи, но стала жертвой мошенников

Женщина подбирала в интернете авиабилеты для перелета и на одном из онлайн-сервисов путешествий нашла выгодное предложение. Она заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте. После этого с ее счета списалось 50 тысяч рублей.
Электронные билеты женщина так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а номер технической поддержки сайта оказался незарегистрированным.
Тогда она обратилась в полицию.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и напоминают в очередной раз: не вводите данные банковской карты на подозрительных интернет-ресурсах.