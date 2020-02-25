Жительница Барнаула хотела улететь в Дубаи, но стала жертвой мошенников

43-летняя жительница Барнаула решила улететь в отпуск и нашла в интернете выгодное предложение, но лишилась денег. Как оказалось, ее обманули мошенники, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина подбирала в интернете авиабилеты для перелета и на одном из онлайн-сервисов путешествий нашла выгодное предложение. Она заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте. После этого с ее счета списалось 50 тысяч рублей.

Электронные билеты женщина так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а номер технической поддержки сайта оказался незарегистрированным.

Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и напоминают в очередной раз: не вводите данные банковской карты на подозрительных интернет-ресурсах.