26 июля
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Происшествия

Жительница Барнаула избила сына и напала на полицейского с ножом

В Барнауле подросток пожаловался в полицию на то, что нетрезвые родители его бьют. Когда сотрудники прибыли на место, мать мальчика напала на полицейского с ножом. Об этом сообщает "Катунь 24".

Нож.
Нож.
altapress.ru

По информации источника, подросток обратился в полицию с жалобой на то, что его бьют нетрезвые родители. В ответ на вызов приехали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские выдвинули родителям мальчика ряд требований, на что мать подростка напала на них. Одного она ударила рукой по лицу. А на второго представителя власти набросилась с ножом и нанесла два удара по руке.

Во время расследования уголовного дела женщина вину не признала.

Следствие квалифицировало ее действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

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