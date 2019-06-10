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Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с шариками ртути

В Барнауле возбудили уголовное дело после того, как жительница Барнаула пожаловалась на колбасу с ртутью. Вещество было не внутри, а снаружи продукта. Следователи разбираются, как ядовитая ртуть могла попасть на колбасу.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

Продукт женщина купила в начале июня в одном из барнаульских магазинов. Она почувствовала себя плохо после того, как попробовала продукт, а потом разглядела шарики ртути и заявила в полицию.

По данным ТОЛКа, это продукт производства Сибирской продовольственной компании. Всю партию, изготовленную 29 мая, изъяли из барнаульских магазинов в тот же день, пишет издание.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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