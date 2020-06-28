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Происшествия

Жительница Барнаула лишилась денег, пытаясь сдать квартиру

В полицию обратилась жительница Барнаула 1981 года рождения с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили у нее 50 тысяч рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Займы, банковские карты.
Займы, банковские карты.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевшая на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети Интернет разместила информацию о сдаче в аренду квартиры в городе Сочи.

Вскоре на указанный в объявлении номер телефона позвонил потенциальный квартиросъемщик. Мужчина сообщил, что в ближайшее время приедет в Сочи в командировку и предложил перевести оплату за месяц аренды на банковскую карту.

Для перевода денег безналичным способом он попросил женщину пройти к ближайшему банкомату и под диктовку выполнить ряд операций.

В ходе разговора жительница Барнаула сообщила незнакомцу персональные данные банковской карты, в результате чего с ее счета было списано 50 тысяч рублей.

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