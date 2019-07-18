Жительница Барнаула на трассе врезалась в припаркованное авто и улетела в кювет

Авария произошла в 12:37. За рулем Volkswagen была 37-летняя жительница Барнаула. Она ехала со стороны Чемала в направлении Усть-Семы. При съезде на обочину женщина не справилась с управлением и наехала на припаркованный Daewoo Gentra. После этого минивэн съехал в кювет.
В результате ДТП водителя Volkswagen с полученными травмами доставили в районную больницу. Госпитализация ей не потребовалась.
Возбуждено административное расследование. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.