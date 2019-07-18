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Происшествия

Жительница Барнаула на трассе врезалась в припаркованное авто и улетела в кювет

17 июля в Чемальском районе Республики Алтай на 2 километре автодороги «Усть-Сема — Чемал — Куюс» Volkswagen Transporter врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Водитель минивэна получила травмы, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Авария в Чемальском районе.
Авария в Чемальском районе.
Пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

Авария произошла в 12:37. За рулем Volkswagen была 37-летняя жительница Барнаула. Она ехала со стороны Чемала в направлении Усть-Семы. При съезде на обочину женщина не справилась с управлением и наехала на припаркованный Daewoo Gentra. После этого минивэн съехал в кювет.

В результате ДТП водителя Volkswagen с полученными травмами доставили в районную больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

Возбуждено административное расследование. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

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