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Происшествия

Жительница Барнаула ограбила сама себя, чтобы обмануть мужа

Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы за ложный донос об ограблении, сообщается на сайте ведомства.

Женщина с сумкой.
Женщина с сумкой.
СС0

В ходе расследования выяснилось, что женщина была не трудоустроена. При этом она врала супругу, объясняя свои уходы работой в магазине одежды.

На логичный вопрос о заработной плате женщина сначала ссылалась на трудности работодателя с выплатой денег.

В феврале 2020 года она решила придать своим «сказкам» правдоподобия и инсценировать ограбление: на улице она раскидала из сумки свои вещи, после чего обратилась в полицию.

Во время разбирательств женщина призналась, что инсценировала преступление. Теперь ее будут судить по 306 статье уголовного кодекса (заведомо ложный донос о совершении преступления).

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