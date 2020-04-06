Жительница Барнаула ограбила сама себя, чтобы обмануть мужа

В ходе расследования выяснилось, что женщина была не трудоустроена. При этом она врала супругу, объясняя свои уходы работой в магазине одежды.
На логичный вопрос о заработной плате женщина сначала ссылалась на трудности работодателя с выплатой денег.
В феврале 2020 года она решила придать своим «сказкам» правдоподобия и инсценировать ограбление: на улице она раскидала из сумки свои вещи, после чего обратилась в полицию.
Во время разбирательств женщина призналась, что инсценировала преступление. Теперь ее будут судить по 306 статье уголовного кодекса (заведомо ложный донос о совершении преступления).