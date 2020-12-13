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Происшествия

Жительница Барнаула отдала мошенникам целое состояние ради несуществующего миллиона фунтов стерлингов

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, отдав им почти 3 млн рублей. Злоумышленники провернули аферу от имени некоего мужчины, который представился военнослужащим зарубежной армии.

Мошенничество в интернете. Деньги.
Мошенничество в интернете. Деньги.
altapress.ru

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 47-летняя горожанка некоторое время назад в социальной сети познакомилась с мужчиной, который якобы является военнослужащим иностранной армии.

«В ходе общения выяснилось, что новому знакомому должны были перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за доставку медицинского оборудования. Он попросил потерпевшую снять всю сумму, предварительно создав счет на её имя», — отмечают в полиции.

Спустя неделю после открытия счета на почту женщины пришло электронное письмо о начислении всей суммы. Однако уточнялось — чтобы ее снять, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (580 000 рублей) на счет представителя одного из российских банков.

Женщина внесла нужную сумму. Еще через неделю ей пришло очередное письмо, в котором указывалось — для зачисления денежных средств необходимо внести налог на добавленную стоимость на сумму 22 000 фунтов стерлингов (2 340 000 рублей).

Жительница Барнаула выполнила и это условие. Спустя какое-то время она увидела вновь присланное письмо с похожей просьба и поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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