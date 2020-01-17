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17 января
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Происшествия

Жительница Барнаула открыла интернет-магазин наркотиков

В Барнауле женщина организовала и развивала интернет-магазин, в котором продавала наркотики. Под ее контролем также были курьеры-закладчики, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Открытые источники в Интернете

При обыске в доме у одной подозреваемой полицейские нашли 21,38 граммов вещества синтетического происхождения. Выяснилось, что его изготовила организатор онлайн-магазина — 31-летняя женщина.

В этот же день задержали и одного из закладчиков. Им оказался 19-летний местный житель. У него изъяли 11 свертков и пакет с наркотиками.

Также полицейские нашли «закладку» на ул. Юрина, и ещё три на ул. Малахова.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса РФ и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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