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Происшествия

Жительница Барнаула перевела мошенникам миллион рублей

32-летняя жительница Барнаула перевела неизвестному мужчине 1 млн рублей, чтобы получить якобы полагающуюся ей компенсацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайском краю.

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Сетевой маркетинг. Таблетки.
СС0.

Неизвестный мужчина позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных структур Москвы. Он сказал, что в столице задержали группу мошенников, которые продавали фальсифицированные медикаменты. По словам мужчины, жительница Барнаула оказалась в числе потерпевших от действий этой группы, поэтому ей полагается компенсация за причиненный ущерб. Чтобы получить деньги, ей нужно произвести оплату судебной тяжбы.

Женщина действительно несколько лет назад покупала в интернете таблетки для похудения. Она поверила злоумышленнику и несколькими платежами перевела на указанный ими счет 1 млн рублей.

Только через три месяца она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД предупреждают: если вам по телефону сообщили о полагающейся компенсации за приобретенные товары или лекарства, не следует поддерживать разговор, сообщать свои данные, переводить деньги.

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