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Происшествия

Жительница Барнаула попалась на уловку лжезаводчика мопсов

38-летняя жительница Барнаула хотела купить щенка, но попалась на уловку мошенника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Подозреваемого ищет полиция.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Женщина нашла в интернете объявление о продаже щенка породы мопс и связалась с владельцем по телефону. Продавец представился заводчиком собак из другого города. Он пообещал отправить щенка на попутке, но деньги потребовал перечислить сразу.

Она перечислила лжезавозчику 5 тысяч рублей, но автомобиля с мопсом так и не дождалась.

Телефоны продавца были уже не доступны, а объявление о продаже собаки к тому моменту удалили.

Следователи отдела полиции по Центральному району Барнаула возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские просят жителей быть бдительными и не переводить деньги неизвестным.

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