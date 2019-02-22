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Происшествия

Жительница Барнаула пошла на преступление из-за ревнивого мужа

Муж не хотел отпускать жительницу Барнаула в командировку и, чтобы никуда не ехать, она сообщила о похищении сумки с документами, пишет прокуратура Алтайского края.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Женщина работала в государственной организации, осенью 2018 года ее направили в командировку в Нижний Новгород. Из-за этого в семье произошел конфликт. Муж из чувства ревности не хотел отпускать жену. Чтобы не уезжать, она решила сообщить в полицию о хищении паспорта, без которого невозможно лететь в другой город.

Для правдоподобности ситуации жительница Барнаула вышла на улицу, дошла до остановки и позвонила в полицию, сообщив, что неизвестные вырвали из ее рук сумку. На самом деле сумка с документами была дома.

Полицейские взяли объяснение с женщины и осмотрели место происшествия. Вскоре осужденной показали ролик на котором видно, что она идет к остановке без сумки. После этого женщина рассказала правду.

Суд признал жительницу Барнаула виновной и назначил наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.

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