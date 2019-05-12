Жительница Барнаула потеряла деньги, когда покупала авиабилет онлайн

33-летняя женщина из Барнаула стала жертвой мошенников, создавших сайт-двойник. Она хотела купить билет на самолет и отдала преступникам 8 тыс. рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, женщина оформила заявку на бронирование и перечислила предоплату на банковский счет, указанный на сайте. После этого на ее телефон пришло смс-уведомление о блокировке карты.

Покупательница решила проверить бронь и позвонила авиаперевозчику. Там ей сказали, что билетов на ее имя не зарегистрировано.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники выяснили: сайт, на котором женщина покупала билеты — фейковый. Он маскировался под один из известных интернет-ресурсов по продаже авиабилетов.

В МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества и ищут создателей сайта.