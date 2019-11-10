Жительница Барнаула потеряла 95 тыс рублей при попытке сдать квартиру в аренду

Потерпевшая оставила объявление о сдаче квартиры в аренду на одном из сайтов в сети Интернет. Вскоре позвонил неизвестный с намерением снять жилье на длительный срок.
Мужчина сказал, что находится за пределами города и предложил перевести предоплату на банковскую карту. Для этого он попросил женщину пойти до ближайшего банкомата и провести со свой картой ряд действий.
Все это время злоумышленник разговаривал с ней по телефону и не давал положить трубку. В результате, через банкомат со счета было списано 95 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).