Жительница Барнаула потеряла тысячи, «клюнув» на объявление о дешевой аренде жилья

23-летняя девушка осталась без 5 тысяч рублей и без жилья, когда решила дешево снять жилье в аренду по объявлению, сообщают в региональном управлении МВД.

Девушка нашла в интернете объявление о сдаче в аренду обустроенной квартиры в центре города за очень приемлемую цену. Девушка связалась по телефону с якобы хозяином квартиры и банковским переводом оплатила аренду — перечислила 5 тысяч рублей. Через некоторое время телефон продавца оказался выключенным, а объявление удалено.

Пострадавшая обратилась в полицию, сотрудники которой теперь устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».