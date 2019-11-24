Жительница Барнаула продавала норковую шапку и лишилась более 20 тысяч рублей

29-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников при продаже в Интернете, сообщает управление МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, потерпевшая разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже норковой шапки. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что является представителем организации, которая занимается скупкой шапок.

Мужчина, предложил оплатить шапку и доставку, для оплаты он попросил продиктовать персональные данные банковской карты. После чего с ее счета было списано 21200 рублей.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным личные данные, данные банковских карт, поступившие в смс-сообщениях коды, а также выполнять какие-либо действия под диктовку мошенников.