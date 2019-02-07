Жительница Барнаула прошла психологический тест и стала жертвой мошенников

51-летняя жительница Барнаула лишилась своих денег после того, как прошла психологический тест в интернете. Ссылку на него женщине прислали через мессенджер, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жительнице Барнаула пришло сообщение с предложением «познать себя». Она прошла тест и получила уведомление о крупном выигрыше.

На сайте было сказано: чтобы получить выигрыш, нужно оплатить перевод призовой суммы. Женщина выполнила все требования, перевела 6500 рублей, но обещанный приз не получила. После этого горожанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают: