Жительница Барнаула прошла психологический тест и стала жертвой мошенников

Жительнице Барнаула пришло сообщение с предложением «познать себя». Она прошла тест и получила уведомление о крупном выигрыше.
На сайте было сказано: чтобы получить выигрыш, нужно оплатить перевод призовой суммы. Женщина выполнила все требования, перевела 6500 рублей, но обещанный приз не получила. После этого горожанка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают:
- Нельзя слепо верить сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах. Нужно проверить информацию. Вспомните, участвовали ли вы в подобных мероприятиях.
- Нельзя никому сообщать подробные данные своей банковской карты.
- Нельзя переводить деньги неизвестным и малознакомым людям, в надежности которых вы сомневаетесь.