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Происшествия

Жительница Барнаула прошла психологический тест и стала жертвой мошенников

51-летняя жительница Барнаула лишилась своих денег после того, как прошла психологический тест в интернете. Ссылку на него женщине прислали через мессенджер, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенничество в интернете.
Мошенничество в интернете.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Жительнице Барнаула пришло сообщение с предложением «познать себя». Она прошла тест и получила уведомление о крупном выигрыше.

На сайте было сказано: чтобы получить выигрыш, нужно оплатить перевод призовой суммы. Женщина выполнила все требования, перевела 6500 рублей, но обещанный приз не получила. После этого горожанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают:

  • Нельзя слепо верить сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах. Нужно проверить информацию. Вспомните, участвовали ли вы в подобных мероприятиях.
  • Нельзя никому сообщать подробные данные своей банковской карты.
  • Нельзя переводить деньги неизвестным и малознакомым людям, в надежности которых вы сомневаетесь.
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