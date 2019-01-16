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Происшествия
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Жительница Барнаула рассказала, что ее 5-летнюю дочь чуть не переехала маршрутка

Виктория, жительница краевой столицы, сообщила в группе «Инцидент Барнаул», что 15 января ее маленькую дочь едва не переехала маршрутка. Ребенок упал под колеса, но мать успела вытащить девочку.

В маршрутке, женская сумка.
В маршрутке, женская сумка.
altapress.ru

Женщина пишет, что около 11 утра они с дочерью сели в маршрутку. Доехав до нужной остановки на проспекте Красноармейском, Виктория стала рассчитываться с водителем.

Он открыл двери и моя дочь стала спускаться по ступенькам, но так как на остановке очень скользко, то ее одна нога соскользнула под автобус, а другая еще была на ступеньках. Мы замешкались в проходе и в это время маршрутка тронулась. То есть мы еще не успели выйти, — пишет женщина.

По словам Виктории, ее дочь стала окончательно соскальзывать под колеса движущегося транспорта. Женщина успела схватить ребенка за капюшон и втащить в салон.

Жительница Барнаула отмечает, что на возмущения о том, что ее дочь не успела выйти и могла пострадать, водитель ответил, что ему не было ничего видно.

Женщина добавила, что обратилась с жалобой в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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