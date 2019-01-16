Жительница Барнаула рассказала, что ее 5-летнюю дочь чуть не переехала маршрутка

Женщина пишет, что около 11 утра они с дочерью сели в маршрутку. Доехав до нужной остановки на проспекте Красноармейском, Виктория стала рассчитываться с водителем.

Он открыл двери и моя дочь стала спускаться по ступенькам, но так как на остановке очень скользко, то ее одна нога соскользнула под автобус, а другая еще была на ступеньках. Мы замешкались в проходе и в это время маршрутка тронулась. То есть мы еще не успели выйти, — пишет женщина.