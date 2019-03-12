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Происшествия

Жительница Барнаула шесть раз ударила ножом соседку по коммунальной квартире

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Барнаула. Ее подозревают в покушении на убийство соседки по коммунальной квартире, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

По версии следствия, днем 9 марта доме в Барнауле подозреваемая 6 раз ударила ножом соседку по коммунальной квартире. Благодаря вовремя оказанной помощи пострадавшая выжила.

Мотивом совершить преступление стало то, что женщина длительное время проживала в комнате без прописки и права собственности на жилое помещение. Соседка неоднократно указывала потерпевшей на незаконное пребывание в квартире и во время ссор обещала сообщить об этом в полицию.

Ранее подозреваемая была судима за убийство, ее заключили под стражу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Правоохранители продолжают расследование.

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