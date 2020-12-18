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18 декабря
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Происшествия

Жительница Барнаула сдала телефон друга в ломбард пока тот спал

Жительница Барнаула пойдет под суд за наглый грабеж. Она выпивала с приятелем и вдруг решила сдать его мобильный телефон в ломбард.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Во время застолья мужчина сам разрешил ей воспользоваться своими телефоном, чтобы выйти в интернет. Через некоторое время пьяный гость уснул.

Проснулся он на том моменте, когда его собутыльница убирала гаджет в сумочку.

«На требование вернуть не принадлежащую ей вещь — ответила отказом, вышла из квартиры и проследовала в ломбард, заложив телефон за 1300 рублей» — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Тихомирова.

Вину в преступлении женщина признала и раскаялась. Материалы уголовного дела передали в суд.

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