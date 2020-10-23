Жительница Барнаула столкнулась в подъезде с распускающим руки эксгибиционистом

В подъезде дома № 124 на Павловском тракте неизвестный мужчина начал приставать к девушке. Криком ей удалось спугнуть незнакомца.

22 октября в 22:40 мужчина зашел за девушкой в подъезд.

«Он догнал меня, дотронулся до ягодицы и мастурбировал. После моего громкого вскрика убежал», — рассказывает она в группе «Инцидент Барнаул».

С ее слов, мужчина был ростом 170−175 см, с голубыми глазами, худощавый, в маске, черной шапке, черных штанах и черной куртке с красными вставками.

В полицию девушка сообщать не стала и решила в соцсетях предупредить женщин, живущих в этом районе.

В УМВД по Барнаулу начали проверку обстоятельств случившегося по факту сообщения в паблике.

Ранее житель Республики Алтай получил 12,5 лет тюрьмы за то, что раздевался в торговом центре.