Жительница Барнаула украла 13 золотых украшений в качестве зарплаты

Женщина проживала в квартире потерпевшей за счет хозяйки жилища. Злоумышленница помогала в воспитании детей, а также делала ремонт в квартире. Горожанка посчитала, что не получила достойную оплату за свою помощь и сама взяла чужие золотые украшения. После этого злоумышленница скрылась.
Часть украденного она подарила, а часть продала через ломбард. Кроме того, некоторые украшения злоумышленница потеряла, когда выпивала.
На суде осужденная признала свою вину и извинилась, но не вернула утерянные украшения, которые дарила потерпевшей бабушка. Женщину приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.