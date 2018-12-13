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Жительница Барнаула украла 13 золотых украшений в качестве зарплаты

Жительница Барнаула украла 13 золотых украшений на сумму более 150 тысяч рублей. Злоумышленница посчитала, что не получила достойную зарплату, поэтому и пошла на кражу, сообщает прокуратура Алтайского края

Золотые кольца.
Золотые кольца.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Женщина проживала в квартире потерпевшей за счет хозяйки жилища. Злоумышленница помогала в воспитании детей, а также делала ремонт в квартире. Горожанка посчитала, что не получила достойную оплату за свою помощь и сама взяла чужие золотые украшения. После этого злоумышленница скрылась.

Часть украденного она подарила, а часть продала через ломбард. Кроме того, некоторые украшения злоумышленница потеряла, когда выпивала.

На суде осужденная признала свою вину и извинилась, но не вернула утерянные украшения, которые дарила потерпевшей бабушка. Женщину приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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