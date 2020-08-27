Жительница Барнаула увидела в Третьяковке и красивые картины, и мощный потоп с потолка

Речь идет о Новой Третьяковке, которая находится в здании Центрального дома художника, построенного в 1979 году. 26 августа там предлагали насладиться экспозицией «Искусство ХХ века».

Такой возможностью воспользовалась Дарья, которая приехала в Москву из Барнаула.

«Услышали звуки воды. Мы подумали, что, может быть, это часть современного искусства. Заходим в зал, вода льется прямо с потолка в одном из залов. Мы подумали, что, наверное, где-то в одном месте дало течь. Мы возвращались по тому же маршруту, по которому пришли, и чем дальше, тем больше было мест, где вода свободно лилась с потолка. И даже было одно место, где вода стекала по стене с очень большой картины», — рассказала девушка.

Дарья отметила, что на паркете была даже лужа с краской — настолько сильно протекала крыша.

«Мест с протеками было, наверное, пять или даже больше. Были стены, где с двух сторон по стенам стекала вода. Я — гость столицы, для меня это что-то выходящее из рамок. Москва всегда же такая благополучная, а здесь в Третьяковке потолки текут. Для меня это шок», — добавила жительница Барнаула.

На сайте Третьяковской галереи сообщили, что серьезная протечка крыши произошла из-за мощного ливня — это явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора.

«Все выставки и экспозиции были временно закрыты, посетителей попросили покинуть пространства Новой Третьяковки. Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства», — подчеркнули в галерее.

В Третьяковской галерее возле картины Александра Иванова. Максим Герасимюк , ИД «Алтапресс»

Сотрудники музея заверили, что вода не повредила картины: «Действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения».

Доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Кирилл Алексеев сообщил изданию, что для работников Третьяковки проблемы с крышей не новость.

По его словам, вся проблема в том, что бывший директор галереи решил покрыть крышу здания асфальтом. Дело было примерно в начале 2000-х годов, но с тех пор «такая гидроизоляция» уже давно пришла в негодность.

«Действительно, это было какое-то время достаточной гидроизоляцией, но это же не может быть 20−30 лет все», — подчеркнул Алексеев.

Он также отметил, что в галерее до сих пор устанавливают ведра на техническом этаже — это этаж, который отделяет крышу от выставочного зала, где хранятся неповторимые произведения искусства.