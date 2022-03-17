Жительница Барнаула въехала в толпу дерущихся мужчин и задавила одного насмерть

В Барнауле вынесли приговор 26-летней девушке, которая врезалась в толпу мужчин, дравшихся около одного из заведений. Ее осудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Все произошло в августе 2021 года. Девушка со своим сожителем отдыхали в заведении.

Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, который вылился в драку на улице.

«В какой-то момент женщина села за руль автомобиля, и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Пострадавшим оказался ее 35-летний сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью — перелом позвоночника и разрыв внутренних органов», — рассказали в краевом СУ СКР.

Свою вину жительница города признала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год.

Ранее в Бийске мужчина начал ухаживать за дамой, а потом избил и украл телефон.