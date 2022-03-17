17 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жительница Барнаула въехала в толпу дерущихся мужчин и задавила одного насмерть

В Барнауле вынесли приговор 26-летней девушке, которая врезалась в толпу мужчин, дравшихся около одного из заведений. Ее осудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Женщина врезалась в дерущихся мужчин.
Женщина врезалась в дерущихся мужчин.
altai-krai.sledcom.ru

Все произошло в августе 2021 года. Девушка со своим сожителем отдыхали в заведении.

Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, который вылился в драку на улице.

«В какой-то момент женщина села за руль автомобиля, и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Пострадавшим оказался ее 35-летний сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью — перелом позвоночника и разрыв внутренних органов», — рассказали в краевом СУ СКР.

Свою вину жительница города признала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год.

Ранее в Бийске мужчина начал ухаживать за дамой, а потом избил и украл телефон.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость