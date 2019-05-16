Жительница Барнаула зарезала собутыльника, уличившего ее в неверности

32-летняя жительница Барнаула пойдет под суд по обвинению в том, что зарезала собутыльника, который увидел, как она собирается изменить своему сожителю и пригрозил рассказать тому о ее поведении, сообщает региональное управление следкома.

По данным следствия, женщина жила в Барнауле с сожителем. В феврале 2019 года к ней в гости зашел сосед по дому, они вместе стали распивать спиртное. В ходе застолья выяснилось, что в селе Повалиха проживает их общий знакомый, с которым мужчина раньше работал, а женщина длительное время сожительствовала.

Будучи пьяными, собутыльники решили поехать в гости к общему знакомому в Повалиху, и там продолжили пить уже все вместе. Вечером женщина решила пойти спать с «бывшим». Ее спутник увидел это и пригрозил рассказать об этом ее нынешнему сожителю. Неразборчивая дама схватила нож и ударила мужчину в грудь. Тот умер на месте.

В ходе следствия женщина признала свою вину.