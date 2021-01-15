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15 января
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Происшествия

Жительница Новосибирска замерзла насмерть прямо на рабочем месте

В Новосибирске 12 января в киоске обнаружили тело 48-летней женщины, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.

Морозы. Зима. Барнаул.
Морозы. Зима. Барнаул.
Михаил Хаустов

Сообщается, что женщина работала продавщицей в ларьке, где нашли ее труп.

«В торговом киоске на улице Бориса Богаткова было найдено тело 48-летней женщины без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — обморожение», — рассказал источник.

Напомним, Алтайский край, как и соседняя Новосибирская область, вновь погрузились в период морозной погоды — минувшей ночью температуры воздуха в регионе опустились ниже отметки -30 градусов.

Ранее altapress.ru сообщал, что молодой барнаулец погиб, возвращаясь в мороз с корпоратива.

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