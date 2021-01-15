Жительница Новосибирска замерзла насмерть прямо на рабочем месте

Сообщается, что женщина работала продавщицей в ларьке, где нашли ее труп.
«В торговом киоске на улице Бориса Богаткова было найдено тело 48-летней женщины без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — обморожение», — рассказал источник.
Напомним, Алтайский край, как и соседняя Новосибирская область, вновь погрузились в период морозной погоды — минувшей ночью температуры воздуха в регионе опустились ниже отметки -30 градусов.
Ранее altapress.ru сообщал, что молодой барнаулец погиб, возвращаясь в мороз с корпоратива.