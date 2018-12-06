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6 декабря
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Жительница Рубцовска ответит перед судом за молчание об убийстве мужа

В Рубцовске перед судом предстанет 55-летняя местная жительница, которая укрывала преступление — убийство собственного мужа. Об этом сообщил официальный представитель СУ СКР по Алтайскому краю.

В суде. Фото: altapress.ru.
В суде. Фото: altapress.ru.

Супруг обвиняемой часто ее избивал на фоне ревности. В конце августа 2018 года женщина пригласила в гости своего соседа, в котором, вероятно, муж и видел соперника. Компания выпивала. В ходе застолья супруги начали скандалить в присутствии гостя. Сосед пригласил мужа обвиняемой отойти в соседнюю комнату «поговорить», и нанес смертельное ножевое ранение в спину. Затем сосед попросил женщину помочь закопать тело.

Зная об убийстве, женщина скрыла от следствия информацию о преступлении и всячески скрывала уголовное деяние. Через несколько дней ее сосед обратился в правоохранительные органы, где написал явку с повинной и признался в убийстве. Суд рассматривает в отношении него уголовное дело. За укрывательство к ответу привлекли и супругу убитого.

Уголовное дело в отношении женщины направили в суд.

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