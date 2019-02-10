Жительница Заринска хотела купить теленка и потеряла 9000 рублей

Женщина нашла в интернете объявление о продаже телят. Она вышла на связь с потенциальным продавцом и перечислила на его счет 9000 рублей в качестве предоплаты за товар и оплаты услуг по доставке.

После того как горожанка перечислила потенциальному продавцу деньги, объявление на сайте было удалено.

Сотрудникам полиции она пояснила, что не раз слышала о различного рода мошеннических схемах из средств массовой информации, участковый уполномоченный полиции вручал ей профилактическую памятку, но даже подумать не могла, что сама станет жертвой обмана.

Установлено, что абонентский номер предполагаемого мошенника зарегистрирован в Ленинградской области.