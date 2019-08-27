Жительницу Алтая обманули на крупную сумму при покупке авиабилетов

Жительница Горно-Алтайска хотела купить авиабилеты через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Цены на одном из сайтов показались потерпевшей наиболее приемлемыми. Горожанка заполнила специальную форму, где указала свои паспортные данные, а также реквизиты банковской карты, включая код безопасности.

Вскоре со счета произошло списание более 16 тысяч рублей. Спустя час, так и не получив подтверждения о приобретении авиабилетов, женщина решила связаться с продавцами. Однако выяснилось, что контактов для обратной связи нет.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

Напомним, ранее жительница Алтайского края хотела получить кэшбэк и лишилась денег.