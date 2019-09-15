Жительницу Алтая обманули на крупную сумму при продаже мебели

На Алтае женщина хотела продать мебель через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре после размещения объявления о продаже шкафа потерпевшей позвонил мужчина. Он рассказал, что готов внести 100% предоплату на банковскую карту, а мебель забрать по приезду в Горно-Алтайск.

Получив от продавца данные карты, мужчина пообещал осуществить перевод. Однако через несколько минут вновь позвонил и сообщил о проблемах с осуществлением операции. Для разрешения ситуации он предложил женщине пройти к банкомату и выполнить ряд операций, якобы для проверки работоспособности системы переводов.

«В итоге, действуя по инструкции злоумышленника, горожанка подключила к незнакомому ей номеру телефона услугу мобильный банк. Получив доступ к банковскому счету продавца, мужчина прервал разговор и больше на связь не выходил», — отмечают в ведомстве. Через несколько минут потерпевшая получила SMS о списании со счета 30 тыс. рублей.

Попытки связаться со звонившем были безуспешны, его телефон находился вне зоны действия сети.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.