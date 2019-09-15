Жительницу Алтая обманули на крупную сумму при продаже мебели

Вскоре после размещения объявления о продаже шкафа потерпевшей позвонил мужчина. Он рассказал, что готов внести 100% предоплату на банковскую карту, а мебель забрать по приезду в Горно-Алтайск.
Получив от продавца данные карты, мужчина пообещал осуществить перевод. Однако через несколько минут вновь позвонил и сообщил о проблемах с осуществлением операции. Для разрешения ситуации он предложил женщине пройти к банкомату и выполнить ряд операций, якобы для проверки работоспособности системы переводов.
«В итоге, действуя по инструкции злоумышленника, горожанка подключила к незнакомому ей номеру телефона услугу мобильный банк. Получив доступ к банковскому счету продавца, мужчина прервал разговор и больше на связь не выходил», — отмечают в ведомстве. Через несколько минут потерпевшая получила SMS о списании со счета 30 тыс. рублей.
Попытки связаться со звонившем были безуспешны, его телефон находился вне зоны действия сети.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.