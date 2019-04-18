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Происшествия

Жительницу Алтая обманули на 112 тысяч рублей при покупке авиабилетов

На Алтае 36-летняя сельчанка хотела купить билеты через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина и телефон.
Женщина и телефон.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевшая нашла в интернете сайт, предлагавший билеты по привлекательной цене. Она связалась с представителем фирмы по телефону и уточнила стоимость, а также детали покупки. После этого общаться стали по электронной почте.

Для покупки нужно было внести 100% предоплату, после чего обещали отправить билеты на электронную почту. Сельчанка поверила и перевела 112 тысяч рублей. Представитель фирмы заверил, что билеты отправят в течение двух дней.

Спустя время женщина ничего не получила. Она попыталась связаться с продавцом, но его телефон оказался вне зоны действия сети, а электронный ящик заблокирован.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

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