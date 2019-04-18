Жительницу Алтая обманули на 112 тысяч рублей при покупке авиабилетов

Предварительно установлено, что потерпевшая нашла в интернете сайт, предлагавший билеты по привлекательной цене. Она связалась с представителем фирмы по телефону и уточнила стоимость, а также детали покупки. После этого общаться стали по электронной почте.
Для покупки нужно было внести 100% предоплату, после чего обещали отправить билеты на электронную почту. Сельчанка поверила и перевела 112 тысяч рублей. Представитель фирмы заверил, что билеты отправят в течение двух дней.
Спустя время женщина ничего не получила. Она попыталась связаться с продавцом, но его телефон оказался вне зоны действия сети, а электронный ящик заблокирован.
Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.