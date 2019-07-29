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Происшествия

Жительницу Алтая обманули при продаже дома

На Алтае женщина хотела продать дом через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Предварительно установлено, что женщина разместила объявление на одном из сайтов в интернете. Вскоре ей позвонила девушка, которая представилась покупателем и рассказала, что хочет внести предоплату на банковскую карту. Оставшуюся сумму она обещала отдать, когда приедет оформлять документы.

Для перевода денег мошенница попросила женщину пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. Действуя под диктовку звонившей, потерпевшая подключила к неизвестному номеру телефона услугу «мобильный банк».

Получив доступ к банковскому счету потерпевшей, девушка похитила 11 515 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители призывают быть внимательными и бдительными при совершении различных сделок в интернете.

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