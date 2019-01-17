Жительницу Алтайского края обманул лжересторатор из Санкт-Петербурга

Жительница Смоленского района Алтайского края перевела мошеннику 3,3 тысячи рублей. Она думала, что продает ресторатору из Санкт-Петербурга клюкву, передает « Бийское телевидение ».

Женщина нашла покупателя клюквы на одном из интернет-сайтов. Мужчина готов был приобрести ягоду для нужд питерского ресторана. Но вначале он уточнил у сельчанки номер банковской карты, для того чтобы перечислить денежные средства. Потом сообщил, что ему будет нужен чек для отчётности и предложил проделать ряд операций.

Следуя указаниям незнакомца, сельчанка «привязала» номер своей банковской карты к неизвестному абонентскому номеру. Она потеряла 3,3 тыс. рублей.



Сотрудники полиции МУ МВД России «Бийское» разыскивают звонившего.