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Жительницу Алтайского края обманул лжересторатор из Санкт-Петербурга

Жительница Смоленского района Алтайского края перевела мошеннику 3,3 тысячи рублей. Она думала, что продает ресторатору из Санкт-Петербурга клюкву, передает «Бийское телевидение».

Телефон. Работа.
Телефон. Работа.
СС0

Женщина нашла покупателя клюквы на одном из интернет-сайтов. Мужчина готов был приобрести ягоду для нужд питерского ресторана. Но вначале он уточнил у сельчанки номер банковской карты, для того чтобы перечислить денежные средства. Потом сообщил, что ему будет нужен чек для отчётности и предложил проделать ряд операций.

Следуя указаниям незнакомца, сельчанка «привязала» номер своей банковской карты к неизвестному абонентскому номеру. Она потеряла 3,3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Бийское» разыскивают звонившего.

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