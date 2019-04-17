Жительницу Алтайского края обманули на 160 тысяч рублей при оформлении кредита

Жительница Белокурихи хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников. Женщина потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая через интернет оформила заявку на получение кредита 200 тыс. рублей. Вскоре ей перезвонили якобы представили банка и рассказали о положительном решении.

Для получения денег нужно было перечислить: взнос 4 тыс. рублей за оформление документов, 21 тыс. рублей за доставку денег курьером, 15 тыс. рублей за страховку. После перевода денег женщина стала ждать курьера.

На следующий день потерпевшей снова позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что доставка заблокирована, нужно переоформить документы. За эту операцию женщина перечислила 20 тыс. рублей. После перевода денег ей сообщили о сбое в системе, а также о том, что все перечисленные деньги вернули на карту и теперь следует повторить платежи. Всего потерпевшая перевела мошенникам 160 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку.