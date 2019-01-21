Жительницу Алтайского края обманули при продаже дачного участка

В Новоалтайске 67-летняя женщина хотела продать дачный участок через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая лишилась 30 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре после размещения объявления женщине позвонил неизвестный и пояснил, что готов перечислить предоплату. Потерпевшая сходила к банкомату, где под диктовку звонившего перевела со своего банковского счета на свою же карту 240 тысяч рублей.

После этого горожанке вновь позвонили неизвестные, которые в этот раз представились сотрудниками банка. Они сообщили, что по ошибке перечислили на ее карту 240 тысяч рублей и деньги нужно вернуть. Потерпевшая перевела на указанный номер телефона 30 тысяч рублей. После перевода денег она догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит лишение свободы до пяти лет.