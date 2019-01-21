Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
355

Жительницу Алтайского края обманули при продаже дачного участка

В Новоалтайске 67-летняя женщина хотела продать дачный участок через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая лишилась 30 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Вскоре после размещения объявления женщине позвонил неизвестный и пояснил, что готов перечислить предоплату. Потерпевшая сходила к банкомату, где под диктовку звонившего перевела со своего банковского счета на свою же карту 240 тысяч рублей.

После этого горожанке вновь позвонили неизвестные, которые в этот раз представились сотрудниками банка. Они сообщили, что по ошибке перечислили на ее карту 240 тысяч рублей и деньги нужно вернуть. Потерпевшая перевела на указанный номер телефона 30 тысяч рублей. После перевода денег она догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит лишение свободы до пяти лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость