Жительницу Алтайского края обманули при продаже дачного участка

Вскоре после размещения объявления женщине позвонил неизвестный и пояснил, что готов перечислить предоплату. Потерпевшая сходила к банкомату, где под диктовку звонившего перевела со своего банковского счета на свою же карту 240 тысяч рублей.
После этого горожанке вновь позвонили неизвестные, которые в этот раз представились сотрудниками банка. Они сообщили, что по ошибке перечислили на ее карту 240 тысяч рублей и деньги нужно вернуть. Потерпевшая перевела на указанный номер телефона 30 тысяч рублей. После перевода денег она догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию.
Возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит лишение свободы до пяти лет.