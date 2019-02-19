Бийчанку обманули при продаже гаража

Бийчанка хотела через интернет продать гараж, но наткнулась на мошенников. Женщина потеряла больше 4,5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что хотела продать гараж и разместила объявление на одном из сайтов. Через некоторое время женщине позвонил потенциальный покупатель и предложил перечислить предоплату. Для этого он попросил продиктовать данные карты.

Бийчанка сообщила мошеннику свои персональные данные и электронный код доступа. После этого с карты потерпевшей было списано более 4,5 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что по такой же схеме похитили деньги у жительницы Бийска, которая хотела продать диван через интернет.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел.