Жительницу Алтайского края обманули при покупке готового бизнеса

В Барнауле девушка хотела купить через интернет действующий бизнес, но наткнулась на объявление мошенников и лишилась денег, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление о продаже действующего бизнеса. По указанному телефону ответил мужчина, который представился владельцем популярного интернет-магазина.

Лжепродавец попросил отправить деньги за покупку магазина и товара, который там продают. Он заверил, что после этого предоставит данные для доступа к сайту интернет-магазина в качестве администратора.

Когда потерпевшая отправила деньги, телефон злоумышленников оказался выключенным, сообщения остались без ответа. Девушка не получила никаких данных и потеряла 18 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.