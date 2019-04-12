Жительницу Алтайского края обманули при покупке готового бизнеса

Потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление о продаже действующего бизнеса. По указанному телефону ответил мужчина, который представился владельцем популярного интернет-магазина.
Лжепродавец попросил отправить деньги за покупку магазина и товара, который там продают. Он заверил, что после этого предоставит данные для доступа к сайту интернет-магазина в качестве администратора.
Когда потерпевшая отправила деньги, телефон злоумышленников оказался выключенным, сообщения остались без ответа. Девушка не получила никаких данных и потеряла 18 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело.