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Происшествия

Жительницу Алтайского края обвиняют в гибели ее семьи

42-летнюю жительницу Бийска обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что по ее вине произошел пожар, при котором погибли три человека.

Пожарные в дыму.
Пожарные в дыму.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Женщина арендовала частный дом, в котором проживала со своими родственниками.

Согласно договору аренды она должна была лично отвечать за пожарную безопасность и проведение ремонта в доме, в том числе устранить неисправное техническое состояние всех элементов внутридомовой электросети, но не сделала это.

Ночью в марте 2020 года в спальной комнате жилища возникли неполадки с проводкой, произошел пожар. От отравления угарным газом скончались 40-летний сожитель обвиняемой, ее 70-летняя мать и трехлетняя племянница.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Бийчанке грозит срок до 4 лет.

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