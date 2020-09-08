Жительницу Алтайского края обвиняют в гибели ее семьи

Женщина арендовала частный дом, в котором проживала со своими родственниками.
Согласно договору аренды она должна была лично отвечать за пожарную безопасность и проведение ремонта в доме, в том числе устранить неисправное техническое состояние всех элементов внутридомовой электросети, но не сделала это.
Ночью в марте 2020 года в спальной комнате жилища возникли неполадки с проводкой, произошел пожар. От отравления угарным газом скончались 40-летний сожитель обвиняемой, ее 70-летняя мать и трехлетняя племянница.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Бийчанке грозит срок до 4 лет.