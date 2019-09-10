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10 сентября
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Происшествия

Жительницу Алтайского края сгубила любовь к осетру

Жительница Крутихинского района Алтайского края приговорена к семи месяцам исправительных работ (условно) за то, что купила краснокнижную рыбу — осетра.

Сибирский осетр.
Сибирский осетр.
planeta-neptun.ru

Как сообщает сайт краевой прокуратуры, женщина из села Масляха еще в декабре прошлого года (видимо, к праздничному столу) приобрела у незнакомого мужчины сибирского осетра. Покупательница не знала, что этот вид работы занесен в Красную книгу. Тем не менее, как сообщает прокуратура, «после покупки рыбы незаконно хранила ее у себя дома».

Не известно, кто именно «сдал» покупательницу, но женщина к собственному удивлению оказалась на скамье подсудимых. Ей пришлось признаться в содеянном и раскаяться.

В итоге, суд приговорил ее не только к исправительным работам, но еще и постановил ужерживать из зарплаты осужденной в течение семи месяцев по 10% заработка.

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