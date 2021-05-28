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Происшествия

Жительницу Барнаула будут судить за продажу выдуманных вещей

46-летняя жительница Барнаула занялась продажей вещей в интернете, а теперь пойдет под суд по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обувь.
Обувь.
СС0

С декабря 2020 года по январь 2021 года горожанка размещала сообщения о продаже различных товаров на сайте бесплатных объявлений.

В частности, она продавала детский конструктор и дорогую обувь. При этом у обвиняемой в наличии указанных товаров не было.

«Интернет-продавец активно вела переписку с потенциальными клиентами, консультировала их по вопросам, касающимся размера обуви и качества конструктора, а после получения денег блокировала пользователей», — говорят в полиции.

В числе потерпевших оказались пять жителей из разных регионов. Общая сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей.

Свою вину жительница Барнаула признала. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

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