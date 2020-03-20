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Происшествия

Жительницу Барнаула будут судить за убийство бывшего

37-летняя жительница Барнаула предстанет перед судом, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

По данным следствия, женщина долгое время встречалась с 32-летним мужчиной, но из-за постоянных конфликтов, пара решили расстаться. Однако мужчина продолжал искать встречи с бывшей возлюбленной.

В ноябре 2019 года узнав, что женщина находится на праздновании дня рождения родственникам в одном из сел Павловского района, он приехал и стал распивать спиртное вместе с гостями. В ходе застолья между бывшими возлюбленными вновь произошла ссора, в ходе которой женщина ударила ножом мужчину в область шеи. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, утверждая, что действовала в целях самообороны, а потерпевший сам наткнулся на нож. Однако у следствия есть доказательства, указывающие на умышленный характер действий обвиняемой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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