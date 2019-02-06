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Происшествия

Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при продаже дома

В Барнауле женщина хотела продать дом через интернет и потеряла 50 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевшая разместила информацию о продаже дома на одном из сайтов бесплатных объявлений. Вскоре горожанке позвонила неизвестная и сообщила, что хочет купить жилье. Предоплату она предложила перевести на банковскую карту.

Для перевода средств лжепокупательница попросила потерпевшую назвать персональные данные карты, а вмести с ними и коды доступа, которые пришли на ее телефон в смс. После этого со счета женщины было списано 50 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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