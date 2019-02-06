Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при продаже дома

В Барнауле женщина хотела продать дом через интернет и потеряла 50 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что потерпевшая разместила информацию о продаже дома на одном из сайтов бесплатных объявлений. Вскоре горожанке позвонила неизвестная и сообщила, что хочет купить жилье. Предоплату она предложила перевести на банковскую карту.

Для перевода средств лжепокупательница попросила потерпевшую назвать персональные данные карты, а вмести с ними и коды доступа, которые пришли на ее телефон в смс. После этого со счета женщины было списано 50 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.