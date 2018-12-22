Жительницу Барнаула обманули на 100 тысяч рублей при получении кредита

Потерпевшая разместила на одном из сайтов заявку на получение кредита в 120 тысяч рублей. Вскоре горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что деньги можно получить и в качестве условия оформления договора попросил перевести оплату за страховку.
Через некоторое время жительнице Барнаула позвонили еще раз и попросили перевести оплату за оформление документов. Женщина выполнила все указания мошенников.
После перевода денег телефоны, с которых звонили потерпевшей, оказались выключенными. Горожанка обратилась в органы внутренних дел.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.