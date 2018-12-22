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Жительницу Барнаула обманули на 100 тысяч рублей при получении кредита

В Барнауле женщина хотела получить кредит через интернет и лишилась почти 100 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Потерпевшая разместила на одном из сайтов заявку на получение кредита в 120 тысяч рублей. Вскоре горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что деньги можно получить и в качестве условия оформления договора попросил перевести оплату за страховку.

Через некоторое время жительнице Барнаула позвонили еще раз и попросили перевести оплату за оформление документов. Женщина выполнила все указания мошенников.

После перевода денег телефоны, с которых звонили потерпевшей, оказались выключенными. Горожанка обратилась в органы внутренних дел.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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