Жительницу Барнаула обманули при покупке авторского торта

В Барнауле женщина хотела заказать авторский торт, но наткнулась на мошенницу и потеряла деньги. Вскоре полицейские задержали подозреваемую, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, жительница Барнаула нашла в интернете объявление об изготовлении авторских тортов. Она написала потенциальному продавцу и сделала заказ. Злоумышленница указала расчетный счет на который нужно было перечислить деньги. Когда они поступили на счет, продавец отключила телефон. Сумма ущерба составила около 800 рублей.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница Барнаула 1994 года рождения, ранее судимая за аналогичные преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанную подозревают в совершении еще нескольких аналогичных фактов.