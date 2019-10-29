Жительницу Барнаула обманули при покупке смарт-часов

Женщина решила купить по объявлению смарт-часы и лишилась денег, рассказали в краевом главке МВД. Ее обманул мошенник, которого уже разыскивает полиция.

Женщина списалась с продавцом и договорилась о перечислении денег за часы на карту банка. После перевода женщина созвонилась с продавцом, чтобы уточнить, пришли ли деньги. Телефон мужчины оказался отключенным.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что проводя любые финансовые операции, нужно быть бдительными, и ни в коем случае не доверять малознакомым людям.