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Происшествия

Жительницу Барнаула обманули при покупке смарт-часов

Женщина решила купить по объявлению смарт-часы и лишилась денег, рассказали в краевом главке МВД. Ее обманул мошенник, которого уже разыскивает полиция.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Женщина списалась с продавцом и договорилась о перечислении денег за часы на карту банка. После перевода женщина созвонилась с продавцом, чтобы уточнить, пришли ли деньги. Телефон мужчины оказался отключенным.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что проводя любые финансовые операции, нужно быть бдительными, и ни в коем случае не доверять малознакомым людям.

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