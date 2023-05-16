Жительницу Барнаула обвиняют в организации проституции

Правоохранители установили, что "предпринимательница" решила организовать незаконный бизнес по проституции.
Она нашла женщин, которые были готовы оказывать услуги интимного характера за деньги. А также организовала помещение, установила стоимость из расчета за один час и обеспечивала доставку к месту нахождения клиента.
Деньги распределялись между "предпринимательницей", администратором помещения и девушками.
Летом 2022 года работница сауны связалась с сутенершей, с которой у них был договор, и сообщила о желании клиента заказать девушку. Мужчина заплатил 3,5 тыс. рублей. Однако женщины не были в курсе, что мужчина участвовал в оперативно-розыскном мероприятии.
Затем, осенью того же года женщина аналогично привезла девушку по заказу клиента, который тоже участвовал в операции. По итогу сутенершу задержали правоохранители.
"В прокуратуре Центрального района Барнаула утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы краевой столицы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами)", - заявили в ведомстве.