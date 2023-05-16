16 мая
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Происшествия

Жительницу Барнаула обвиняют в организации проституции

Жительница Барнаула пойдет под суд по обвинению в организации проституции. Об этом сообщает "КП - Барнаул".

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Правоохранители установили, что "предпринимательница" решила организовать незаконный бизнес по проституции.

Она нашла женщин, которые были готовы оказывать услуги интимного характера за деньги. А также организовала помещение, установила стоимость из расчета за один час и обеспечивала доставку к месту нахождения клиента.

Деньги распределялись между "предпринимательницей", администратором помещения и девушками.

Летом 2022 года работница сауны связалась с сутенершей, с которой у них был договор, и сообщила о желании клиента заказать девушку. Мужчина заплатил 3,5 тыс. рублей. Однако женщины не были в курсе, что мужчина участвовал в оперативно-розыскном мероприятии.

Затем, осенью того же года женщина аналогично привезла девушку по заказу клиента, который тоже участвовал в операции. По итогу сутенершу задержали правоохранители.

"В прокуратуре Центрального района Барнаула утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы краевой столицы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами)", - заявили в ведомстве.

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