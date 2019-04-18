Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего сожителя

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Барнаула. Ее обвиняют в убийстве мужчины, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в феврале 2019 года обвиняемая приехала в гости к своим знакомым в одно из сел Первомайского района, где также находился ее бывший сожитель. Знакомые выпивали, произошел конфликт и мужчина из ревности дал женщине несколько пощечин и оскорбил ее.

«Из-за возникшей обиды обвиняемая ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — отмечают в ведомстве.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.