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Происшествия

Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего сожителя

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Барнаула. Ее обвиняют в убийстве мужчины, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщина с ножом.
Женщина с ножом.
СС0

По данным следствия, в феврале 2019 года обвиняемая приехала в гости к своим знакомым в одно из сел Первомайского района, где также находился ее бывший сожитель. Знакомые выпивали, произошел конфликт и мужчина из ревности дал женщине несколько пощечин и оскорбил ее.

«Из-за возникшей обиды обвиняемая ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — отмечают в ведомстве.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

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